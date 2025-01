Milan, Lucca e Gimenez: il confronto statistico parla chiaro

Milan , Gimenez potrebbe essere il prossimo attaccante dei rossoneri. Stando alle ultime notizie di calciomercato, il Diavolo avrebbe individuato nel messicano il giusto rinforzo per un attacco che sta facendo molta fatica. Il costo potrebbe essere molto alto, si parla di 40 milioni di euro e non farà facile convincere il Feyenoord a rinunciare a uno dei suoi big. Al Diavolo, però, servirebbe tantissimo un giocatore in grado di trovare la porta con molta costanza, visto che Morata e Abraham faticano a segnare. In caso di fumata nera, i rossoneri potrebbero puntare su Lorenzo Lucca , attaccante dell'Udinese. L'italiano potrebbe costare di meno, ma ha caratteristiche molto diversi dal messicano. Cosa a suo favore conosce già la Serie A, dove ha dimostrato di saperci stare. Gimenez , invece, ha segnato tanto, ma in Eredivisie. Cosa dicono i numeri e le statistiche? Ecco un confronto.

Andiamo a vedere le loro prestazioni grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Un confronto molto interessante. Lucca ha giocato 6 partite in più in questa stagione, ma ha segnato 5 gol in meno di Gimenez. L'attaccante dell'Udinese vince per quanto riguarda le reti di testa: 5 contro 3. I tiri in porta medi del messicano superano i due, mentre Lucca si ferma al tiro e mezzo. Gimenez ha quasi 5 tocchi medi in area di rigore avversaria, mentre Lucca solamente tre. Simili le percentuali per quanto riguarda i duelli vinti. Fisicamente sono due giocatori molto diversi: Lucca è un attaccante alto di due metri che fa del fisico e della sua capacità con la testa i suoi colpi migliori. Santiago Gimenez è più piccolo (1,82 metri), ma è più agile e si muove di più. Entrambi potrebbero dare una grossa mano a un reparto che fa tantissima fatica a segnare. Vedremo quali saranno i piani del Milan per l'attacco del presente e del futuro con pochissimi giorni di mercato restanti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, triplo colpo 'tedesco'. Clamorosi intrecci!>>>