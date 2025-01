Calciomercato Milan, l’esperto: “Lucca sarà protagonista!”. Ecco i dettagli

Alvaro Morata, al momento, non sta segnando moltissimo. Lo spagnolo è utilissimo al Milan e a Sergio Conceicao per il suo lavoro. In futuro, però, il club potrebbe pensare anche a un altro colpo per l'attacco. Abraham è in prestito gratuito e Camarda dovrà crescere con tutta la calma possibile. Per questo un colpo durante il calciomercato è assolutamente possibile. Orazio Accomando, esperto di calciomercato, ha postato su X le ultime novità su Lorenzo Lucca, obiettivo del Milan in attacco. I dettagli.