• Dopo aver giocato 50 partite con la Primavera, nel 2024-25 è diventato Capitano del nuovo Milan Futuro, collezionando 15 gare e 4 gol nel campionato di Serie C.

• Mezzala fisica, duttile e moderna, vanta anche 12 presenze con l'Italia Under 19 e 5 con l'Italia Under 20.