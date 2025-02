Sfumato, giorni fa, il suo trasferimento al RB Lipsia con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 26), Noah Okafor potrebbe non rimanere comunque al Milan: in quest'ultimo giorno del calciomercato invernale il Diavolo sta provando a trovare una sistemazione per lo svizzero, che farebbe posto in rosa (e in lista) a Joao Felix.