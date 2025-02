Luka Jovic, attaccante del Milan, ha respinto l'assalto dello Spartak Mosca. Il serbo, classe 1997, non vuole andare a giocare in Russia

Calciomercato Milan - Jovic dovrebbe rimanere a Milano

Nonostante, finora, in stagione abbia disputato appena 101' di gioco diluiti in 5 presenze in Serie A, Jovic è stimato dall'allenatore rossonero, Sergio Conceicao. Pertanto, è convinto di poter dare ancora tanto al Milan in questa seconda parte di stagione.