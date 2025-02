Calciomercato Milan, Moretto: “Accordo per Sottil”. Cifre e dettagli

Un ultimo giorno di calciomercato veramente pazzo per il Milan. Stando a quanto riferisce Sky Sport il Milan avrebbe avuto contatti con la Fiorentina per Riccardo Sottil, esterno d'attacco classe 1999. Da capire se si trattava di un'alternativa a Joao Felix per cautelarsi o di un'operazione in più. I rossoneri avrebbero richiesto l'italiano in prestito. Al momento il focus principale del Milan resterebbe la chiusura del colpo Felix.