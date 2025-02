Calciomercato Milan, Napoli su Okafor: va da Conte ad una condizione

Okafor che, finora, in stagione ha totalizzato un gol e 2 assist in 558' di gioco distribuiti in 17 presenze tra Serie A (11), Champions League (5) e Coppa Italia (una) con il Milan, arriverebbe, però, alle pendici del Vesuvio unicamente ad una condizione.

Se salta Saint-Maximin, azzurri sullo svizzero del Diavolo

Ovvero, se il Napoli non riuscisse a chiudere con gli arabi dell'Al-Ahli la trattativa per Allan Saint-Maximin. È lui, infatti, il primo obiettivo della società campana per sostituire Kvara. Okafor arriverebbe al Napoli in prestito dal Milan e potrebbe, così, liberare spazio in rosa per l'eventuale arrivo di Joao Felix da Sergio Conceicao. LEGGI ANCHE: Joao Felix al Milan? In Inghilterra sganciano la bomba di calciomercato con un retroscena! >>>