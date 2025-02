Calciomercato Milan, Ibrahim Maza obiettivo futuro? I dettagli

Calciomercato Milan , manca sempre meno alla chiusura delle trattative invernali. Si chiude tutto tra poche ore (alla mezzanotte di oggi). Ci sono tantissime voci sul Diavolo che starebbe lavorando a tantissime operazioni: Joao Felix , Sottil, Bennacer e non solo. Secondo Luce Bendoni , giornalista esperto di calciomercato , il Milan avrebbe nel mirino un giovane giocatore. Ecco di chi si tratta.

"Il Milan è interessato al talento di punta dell'Hertha Berlino, Ibrahim Maza. Uno da tenere d'occhio per il futuro, forse la prossima estate, dato che l'Hertha è riluttante a vendere". Vedremo se il futuro il Milan ci ripenserà ancora o se sarà stata sono un'opzione in caso di mancato arrivo di Joao Felix. Resta il fatto che i rossoneri stiano facendo una vera rivoluzione in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Joao Felix: accordo totale! Le cifre dell’affare>>>