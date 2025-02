Calciomercato Milan, Zeroli va in prestito al Monza: i dettagli

Calciomercato Milan, Bondo arriva in rossonero. Kevin Zeroli, invece, passa al Monza in prestito. Ecco tutti i dettagli dell'operazione

Ismaël Bennacer sembra ormai essere a un passo dall’addio al Milan. Il centrocampista algerino, che non ha vissuto una stagione particolarmente brillante a Milano, ha ricevuto una proposta ufficiale dall’Olympique Marsiglia, che ha messo sul piatto un’offerta di prestito con opzione di acquisto. Al suo posto pronto l'arrivo di Warren Bondo dal Monza. Non solo: in uscita dal Milan anche un altro centrocampista nell'operazione.