Calciomercato Milan, un ultimo giorno di fuoco per il Diavolo: i rossoneri stanno chiudendo quattro operazioni. In arrivo Joao Felix e Warren Bondo, con Okafor verso il Napoli e Bennacer verso il Marsiglia. Non solo: Chukwueze potrebbe partire in queste ultimissime ore e il Milan potrebbe puntare a un colpo in Serie A per il possibile sostituto.