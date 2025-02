Calciomercato Milan, fatta per Bondo! Ecco le cifre dell’affare | PM NEWS

Calciomercato: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Warren Bondo al Milan è un'operazione in chiusura. Ecco le cifre dell'operazione

Calciomercato Milan, sono ore folli quelle che stanno vivendo i tifosi rossoneri. La dirigenza del Diavolo, dopo avere chiuso i colpi Walker e Gimenez, sta per chiudere anche il colpo Joao Felix, in arrivo a Milano. Non solo: il Milan potrebbe presto salutare Okafor verso il Napoli e Bennacer verso la Francia. Occhio poi alle voci su Sottil della Fiorentina. A centrocampo il Diavolo si prepara a un colpo dalla nostra Serie A.