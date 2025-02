E' un ultimo giorno di calciomercato folle quello del Milan . Da questa mattina si sono rincorse le voci sui possibili movimenti dei rossoneri che non sembrano finire nonostante manchi pochissimo alla fine della sessione (si chiude alla mezzanotte di oggi). Il Diavolo sta cercando di chiudere Bondo, prima di liberare Bennacer , che vorrebbe andare al Marsiglia. Il centrocampista rossonero viaggia verso l'addio. Lo attendo il Marsiglia di De Zerbi in Francia. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, dalla Francia: "Accordo col Marsiglia per Bennacer"

Come riportato da 'L'Equipe', il Milan e il Marsiglia avrebbero raggiunto un accordo di massima per un prestito con diritto di riscatto di 10 milioni di euro per il cartellino di Ismael Bennacer. L'arrivo del nazionale algerino, si legge, resterebbe condizionato dall'arrivo del sostituto in rossonero, che dovrebbe essere Warren Bondo del Monza. Anche Matteo Moretto aggiorna.