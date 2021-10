Bologna-Milan 0-1: espulso Soumaoro | LIVE NEWS

Il LIVE di Bologna-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma allo stadio 'Dall'Ara' alle ore 20:45

BOLOGNA 0-1 MILAN

28' 21:14 - 23 ott Contropiede rossoblù con Hickey che arriva al tiro da posizione defilata. Palla fuori di molto. 27' 21:13 - 23 ott Bella azione rossonera che si conclude con un colpo di testa di Ibrahimovic da vicinissimo, ma centrale e lento: blocca Skorupski. 20' 21:07 - 23 ott Espulso Soumaoro. 16' 21:02 - 23 ott GOOOL DI RAFAEL LEAO!!! - Al primo tiro in porta passa il Milan! Palla strepitosa di Ibrahimovic in profondità per lo scatto di Rafael Leao che da posizione defilata calcia e trova la deviazione di Medel che beffa Skorupski. 13' 21:00 - 23 ott Altra occasione Bologna, stavolta clamorosa: Arnautovic di testa a porta vuota (su uscita a vuoto di Tatarusanu, mette fuori di poco). 6' 20:52 - 23 ott Primo tiro rossoblù dalla distanza: blocca a terra Tatarusanu. 20:46 - 23 ott Calcio d'inizio di Bologna-Milan: primo pallone giocato dai rossoneri.

Il Milan vuole tornare al successo dopo il KO di coppa martedì. Rossoneri che possono sfruttare alcuni scontri diretti e soprattutto che potrebbero trovarsi finalmente al primo posto in classifica. Ci sono ancora molte assenze e il Bologna ha iniziato benissimo, ma i rossoneri hanno grande voglia e sono certi di poter far bene.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Kjær, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunić, R. Leão; Ibrahimović. A disposizione: Jungdal, Mirante, Conti, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Bakayoko, Saelemaekers, Giroud, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

+++ BOLOGNA-MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan: ecco le scelte di Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic:

Ultimi precedenti molto positivi per il Milan, che ha sempre battuto il Bologna nelle ultime 5 partite in Serie A. Come andrà stasera?

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Bologna-Milan, partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Ecco i precedenti tra le due squadre

Il Milan ha conquistato 22 punti in 8 giornate di Serie A: è record assoluto nell'era dei tre punti a vittoria. Che inizio!

Stefano Pioli festeggia in Bologna-Milan il traguardo delle 100 panchine rossonere. Ecco chi viene prima di lui in questa speciale classifica

Bologna-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022