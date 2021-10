Cafu: “Milan, Ibrahimovic ancora determinante. Decisivo in molti modi”

Marcos Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha parlato dell'importanza che riveste ancora oggi Zlatan Ibrahimovic per la squadra rossonera

Marcos Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'. Parlando di Zlatan Ibrahimovic, e di quanto, nonostante l'età molto avanzata, lo svedese sia ancora un calciatore determinante per le fortune del Diavolo, Cafu ha dichiarato: "A 40 anni fa ancora paura. E poi può essere decisivo in molti modi: con i gol, con l’esempio, con l’impegno in allenamento". Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>