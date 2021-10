Bologna-Milan per dimenticare in fretta i dispiaceri della Champions

Stasera al 'Dall'Ara' si disputerà Bologna-Milan. Il Diavolo di Stefano Pioli, con ben nove assenti, cercherà comunque di fare bottino pieno

Daniele Triolo

Stasera, alle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara' si disputerà Bologna-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022. Il Diavolo di Stefano Pioli, come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, dovrà fare a meno di ben nove calciatori, quasi una squadra intera.

Pioli, almeno in pubblico, durante la conferenza stampa, ci ha scherzato su. Altro, effettivamente, non ha potuto fare, visto che il bravo allenatore deve sempre sapere caricare chi va in campo. La verità, però, è che alla lunga il conto da pagare, per i rossoneri, rischia di diventare alto.

Per Bologna-Milan mancheranno, oltre ai soliti Mike Maignan, Theo Hernández e Brahim Díaz, anche Franck Kessié (febbre), Pietro Pellegri (infiammazione) ed Ante Rebić, che non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia. Con loro, nell'elenco degli indisponibili rossoneri, anche Alessandro Plizzari, Alessandro Florenzi e Junior Messias.

Insomma, stasera a Bologna il coefficiente di difficoltà si alza ulteriormente. In caso di vittoria il Milan salirebbe da solo in testa alla classifica, in attesa della partita del Napoli di Luciano Spalletti, fin qui a punteggio pieno, impegnato domani allo stadio 'Olimpico' contro la Roma di José Mourinho.

Uscire con tre punti dal Bologna, per il Milan, sarebbe fondamentale anche per voltare pagina rispetto ai recenti dispiaceri patiti in Champions League. La sconfitta, 0-1, in casa del Porto, ha infatti quasi compromesso la corsa verso gli ottavi di finale. Serve, quindi, un successo per accelerare il processo di guarigione del Diavolo.

Anche perché poi, dopo il Torino, che arriverà a 'San Siro' martedì sera per il turno infrasettimanale di campionato, il livello per il Milan si alzerà con le sfide a Roma, di nuovo Porto e Inter prima della nuova sosta per le Nazionali. Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>