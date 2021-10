Bologna-Milan, 100 panchine rossonere per Pioli: ecco chi lo precede

Stefano Pioli festeggia in Bologna-Milan il traguardo delle 100 panchine rossonere. Ecco chi viene prima di lui in questa speciale classifica

Daniele Triolo

Stefano Pioli, in occasione di Bologna-Milan questa sera al 'Dall'Ara', festeggerà le 100 partite sulla panchina rossonera. Pioli, come si ricorderà, subentrò a Marco Giampaolo nell'ottobre 2019 e sedette per la prima volta sulla panchina del Diavolo il 20 ottobre di quell'anno, a 'San Siro', per Milan-Lecce 2-2.

Da lì, altre 99 gare, con 55 vittorie, 25 pareggi e 19 sconfitte. In Bologna-Milan sarebbe importante, per Pioli, centrare la 56^ vittoria: vorrebbe dire, infatti, balzare in testa alla classifica del campionato in attesa del match di domani tra Roma e Napoli allo stadio 'Olimpico'. Ma anche rialzare subito la testa dopo il k.o. in Champions League in casa del Porto.

Ma chi precede Pioli nella speciale classifica dei tecnici più presenti nella storia del Milan? Primo posto per Nereo Rocco, con 456 partite. Quindi, Carlo Ancelotti con 420. A seguire Gipo Viani (376), Antonio Busini (311), Fabio Capello (300), Nils Liedholm (280), Arrigo Sacchi (220).

Dopo di loro, dunque, ecco Massimiliano Allegri con 178 panchine rossonere, poi Joszef Banas (173), Alberto Zaccheroni (125), Lajos Czeizler , Giuseppe Bisogno ed Adolfo Baloncieri (116). Infine Englebert Koenig (100), che verrà raggiunto questa sera da Pioli per Bologna-Milan e superato martedì prossimo a 'San Siro' quando arriverà il Torino. Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>