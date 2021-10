Cafu: “Scudetto al Milan? Me lo auguro. Ibra a 40 anni fa ancora paura”

Marcos Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Marcos Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'. Queste le sue dichiarazioni più interessanti.

Cafu sul Milan di Stefano Pioli: "Mi fa molto piacere vedere il Milan finalmente competitivo. Lo seguo in campionato e in Champions e spero sia l’anno buono per tornare a vincere, almeno in Italia".

Cafu sulle tre sconfitte del Milan in Champions League: "In Europa la mancanza di esperienza di molti giocatori incide sui risultati, anche se solo contro il Porto la prestazione non è stata buona. Con l’Atlético la decisione arbitrale nel finale ha inciso sul risultato, ma non bisogna pensare a queste cose né a cercare alibi. La Champions è una competizione diversa, ci sono le migliori squadre del mondo e il Milan solo ora sta uscendo da un periodo difficile. Ma i progressi in campionato dimostrano che da tempo è stata presa la strada giusta".

Cafu sulle chance del Milan di vincere lo Scudetto: "Me lo auguro. Mi sembra che la mentalità della squadra sia quella migliore per crescere ma anche per vincere ed è merito di Pioli, che è stato molto bravo a trasmettere il gusto per il gioco. Il Milan attacca, corre veloce".

Cafu su Zlatan Ibrahimović ancora determinante: "Certo. A 40 anni fa ancora paura. E poi può essere decisivo in molti modi: con i gol, con l’esempio, con l’impegno in allenamento".

Cafu sui terzini del Milan che spingono molto: "È vero, nel gioco del Milan Davide Calabria e Theo Hernández scendono tanto e non si limitano a stare sulla linea laterale. Spesso stringono verso il centro creando superiorità numerica e andando a concludere l’azione. È un’ottima idea tattica, esalta le loro caratteristiche".

Cafu su quanto si sarebbe divertito a giocare nel calcio di oggi: "Tanto. Oggi il terzino è uno dei ruoli più importanti perché può fare la differenza in entrambe le fasi. Però attenzione: non basta correre, serve tecnica perché se poi arrivi sul fondo e non sai dove mettere la palla diventa tutto inutile. Devi andare veloce, saltare l’avversario e servire il tuo compagno in area". Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>