Milan, solo vittorie contro il Bologna nelle ultime 5 in Serie A / News

Ultimi precedenti molto positivi per il Milan, che ha sempre battuto il Bologna nelle ultime 5 partite in Serie A. Come andrà stasera?

Renato Panno

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Bologna-Milan, partita valida per la 9^ giornata di Serie A. I rossoneri scenderanno in campo con la voglia di dimenticare il brutto ko in Champions League contro il Porto. Riusciranno a mantenere la grande tabella di marcia dimostrata finora? Consultando i numeri emerge una statistica interessante a favore del Diavolo, che ha vinto le ultime cinque sfide di campionato contro il Bologna con un punteggio complessivo di 14-5. Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>