Bologna-Milan, Mirante ex della partita: i suoi numeri con i rossoblu

Prima convocazione ufficiale per Antonio Mirante in Bologna-Milan. Il portiere è un ex della partita: ecco i suoi numeri con i rossoblù

Renato Panno

Dopo l'infortunio di Mike Maignan il Milan ha deciso di tesserare immediatamente lo svincolato Antonio Mirante. Dopo un piccolo periodo di assestamento, Stefano Pioli lo ha convocato per la prima volta in occasione del match contro il Bologna. Mirante è un ex della partita: con la maglia rossoblù ha infatti disputato 90 partite. Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>