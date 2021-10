Bologna-Milan, i convocati di Pioli: prima chiamata per Mirante

I convocati del tecnico rossonero Stefano Pioli per Bologna-Milan di stasera, ore 20:45, al 'Dall'Ara'. Nove assenti, ma c'è Antonio Mirante

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha convocato 21 giocatori per Bologna-Milan , partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022 , in programma questa sera alle ore 20:45 al 'Dall'Ara'.

Sono tanti, ben nove, gli assenti tra i calciatori del Diavolo. Prima chiamata, però, per Antonio Mirante, portiere classe 1983, ex della partita, ingaggiato dal mercato svincolati nelle scorse settimane. Ecco, dunque, la lista dei convocati di Pioli per Bologna-Milan di questa sera.