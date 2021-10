Bologna-Milan: mister Pioli alla sua 100esima sulla panchina rossonera

Stefano Pioli toccherà quota 100 partite sulla panchina rossonera stasera in occasione di Bologna-Milan. Ecco chi lo precede in graduatoria

Questo grazie ai risultati di Pioli sulla panchina del Milan. Qualificazione in Europa League la prima stagione, qualificazione (da secondo in classifica) in Champions League nella seconda annata. Ed ora, in questa sua terza stagione a Milanello , punta a vincere finalmente qualcosa. Anche perché quasi tutti gli allenatori che lo precedono nella classifica dei più presenti, in fin dei conti, hanno vinto qualcosa con il Diavolo. La missione di Pioli è conquistare al più presto un trofeo.

Bologna-Milan, ad ogni modo, sarà una partita difficile per il Diavolo di Pioli, alle prese con tantissime assenze. Tre punti sarebbero fondamentali per la classifica, vincere vorrebbe dire andare in testa in attesa della gara del Napoli, domani allo stadio 'Olimpico' contro la Roma. E, d'altronde, quale modo migliore sarebbe per festeggiare il grande traguardo dell'allenatore? Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>