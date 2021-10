Bologna-Milan, Pioli e Mihajlovic ex della sfida: i numeri degli allenatori

Bologna-Milan sarà anche una sfida nella sfida tra Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic, entrambi ex della partita. I numeri

Bologna-Milan sarà anche una sfida nella sfida tra Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic, entrambi ex della partita. L'allenatore rossonero ha allenato il Bologna in 89 gare di Serie A, in cui ha conquistato 27 vittorie, 28 pareggi e 34 sconfitte; quella rossoblù è la squadra con cui l'attuale tecnico rossonero conta più panchine nella massima serie. Mihajlović, invece, ha allenato il Milan per 32 partite di Serie A tra il 2015 e il 2016; quella rossonera è la squadra con cui ha registrato la più alta percentuale di successi da allenatore nella competizione (40.6%). Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>