Bologna-Milan, Pioli: “Presto per guardare classifica e scontri diretti”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato ieri i temi principali di Bologna-Milan , partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022 . Le sue dichiarazioni in conferenza stampa sono state riportate, tra gli altri quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«Deciderò in mattinata, di sicuro i due attualmente non sono nelle condizioni di giocare insieme. Zlatan si allena in gruppo da una settimana precisa, il suo minutaggio sta crescendo», il commento di Pioli su Bologna-Milan. La gara sarà difficile, perché i rossoblu di Siniša Mihajlović sono in un ottimo momento. Ma tre punti sarebbero di vitale importanza per il Diavolo.

«Però è presto per guardare la classifica e pensare agli scontri diretti. Ora pensiamo al Bologna , una squadra motivata e dalle qualità importanti. Conosco Mihajlović, contro la Lazio loro hanno vinto bene aspettando gli avversari e ripartendo velocemente. So che il Milan saprà riprendersi».

La chiosa di Pioli, ripensando velocemente alla sfida di Champions persa a Porto (0-1), è un motto che il Diavolo potrebbe far suo nei mesi a venire. «Questa squadra ha una mentalità chiara. Sulle tre sconfitte in Champions League, dico che è sempre meglio intraprendere un viaggio impossibile piuttosto che non partire nemmeno ...».