Bologna-Milan, probabile formazione: conferme su Ibrahimovic e Castillejo

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della partita con il Bologna. Tutto confermato, Ibrahimovic e Castillejo titolari

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Bologna-Milan, partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport allo stadio 'Renato Dall'Ara', ha fornito le ultime di formazione sui rossoneri. Arrivano conferme sull'utilizzo dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic e Samu Castillejo, con Alexis Saelemaekers e Olivier Giroud che dunque si accomoderanno in panchina. Per il resto scelte quasi obbligate per Stefano Pioli, ancora in piena emergenza visti i nove indisponibili. Ecco la probabile formazione del Milan.