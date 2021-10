Bologna-Milan: Mihajlovic e Ibrahimovic, amici ancora una volta contro

Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic saranno rivali, ma mai nemici, stasera in occasione di Bologna-Milan di questa sera. Che bel rapporto!

Daniele Triolo

Bologna-Milan di questa sera sarà anche la sfida tra Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblu, e Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, che proprio in questa circostanza tornerà ad indossare una maglia da titolare nello schieramento del Diavolo di Stefano Pioli. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Questo perché Mihajlovic e Ibrahimovic, leader di Bologna e Milan, sono molto amici e, ne siamo certi, al termine del match, qualunque sarà stato l'esito, si abbracceranno forte. Ieri in conferenza stampa l'allenatore serbo, ricordando la comune esperienza di Sanremo a febbraio di quest'anno, ha detto ridendo che Ibra canta da schifo e come, senza dubbio, sul palco del teatro 'Ariston', avesse performato sicuramente meglio di lui.

Finora, ha ricordato la 'rosea', da quando si sono incrociati di nuovo in Italia, ha sorriso sempre Zlatan. Miha proverà, in questo Bologna-Milan, ad invertire la tendenza. L'amicizia tra i due nacque anni fa, quando entrambi giocavano (Ibrahimovic nella Juventus, Mihajlovic nell'Inter), in seguito ad un testata rifilata in campo allo svedese nei confronti del più esperto collega. Mihajlovic andò a cercarlo nello spogliatoio: "Sapevo che non si sarebbe nascosto".

Si ritrovarono all'Inter e diventarono come fratelli. Quando Mihajlovic ha avuto la leucemia, Ibrahimovic non riuscì a contattarlo subito. Gli faceva male aver ricevuto quella notizia. Poi, una volta sciolto, Zlatan si mise totalmente a disposizione di Miha. Che gli chiese di andare a giocare nel suo Bologna. Ibrahimovic rispose che per lui l'avrebbe fatto anche gratis. La carriera, poi, l'ha riportato al suo vecchio amore, il Milan.

Ma l'amicizia tra Mihajlovic e Ibrahimovic è diventata sempre più salda, un "rapporto tra maschi Alpha", come amano definirlo. Stasera, al 'Dall'Ara', si affronteranno nuovamente. E all'inizio del 2022, perché no, potrebbe persino configurarsi una seconda, comune comparsata a Sanremo. Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>