Bologna-Milan, nove assenti tra i rossoneri: out anche Kessié e Rebic

Franck Kessié e Ante Rebic non recuperano per Bologna-Milan di stasera, ore 20:45, al 'Dall'Ara'. Diavolo in emergenza totale e prolungata

Daniele Triolo

Bologna-Milan, partita in programma questa sera, alle ore 20:45, al 'Dall'Ara', vedrà il Diavolo di Stefano Pioli scendere in campo, ancora una volta, in piena emergenza. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come siano ben nove gli assenti in casa rossonera!

Mancheranno dunque Mike Maignan (per lui arrivederci a gennaio 2022), Theo Hernández e Brahim Díaz (entrambi fermati dal CoVid). A loro si sono aggiunti, nella giornata di ieri, Franck Kessié (febbre), Pietro Pellegri (infiammazione) ed Ante Rebic (non è riuscito a recuperare dalla distorsione alla caviglia).

Elenco concluso dal terzo portiere Alessandro Plizzari, quindi da Alessandro Florenzi e Junior Messias. Un'ecatombe rossonera. Neanche la scaramanzia sorride al Diavolo: Kessié e Rebic, infatti, erano stati i marcatori di Bologna-Milan 1-2 dello scorso 30 gennaio.