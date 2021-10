Cafu: “Milan da Scudetto. Pioli ha trasmesso il gusto per il gioco”

Marcos Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha parlato delle possibilità di vittoria dello Scudetto per i rossoneri di Stefano Pioli

Marcos Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'. Parlando delle chance che ha il Milan di Stefano Pioli di vincere lo Scudetto in questa stagione, il brasiliano ha risposto: "Me lo auguro. Mi sembra che la mentalità della squadra sia quella migliore per crescere ma anche per vincere ed è merito di Pioli, che è stato molto bravo a trasmettere il gusto per il gioco. Il Milan attacca, corre veloce".