Cafu esalta Calabria e Theo: “Scendono tanto, concludono l’azione”

Marcos Cafu, ex terzino del Milan, ha parlato del gioco di Davide Calabria e Theo Hernández nello scacchiere tattico dei rossoneri

Marcos Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'. Parlando di quanto sia importante, nel Milan di Stefano Pioli, il modo di giocare dei due terzini titolari, Cafu ha detto: "È vero, nel gioco del Milan Davide Calabria e Theo Hernández scendono tanto e non si limitano a stare sulla linea laterale. Spesso stringono verso il centro creando superiorità numerica e andando a concludere l'azione. È un'ottima idea tattica, esalta le loro caratteristiche".