Probabili formazioni Bologna-Milan: Ibra gioca. Pioli, ancora un dubbio

Le probabili formazioni di Bologna-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022. Così in campo stasera al 'Dall'Ara'? Le possibili scelte dei due tecnici

In casa Bologna, il tecnico Siniša Mihajlović deve fare a meno di Kevin Bonifazi, di Kingsley Michael e del neo-arrivato Nicolas Viola. Per il resto, formazione tipo, con gli stessi interpreti ma con l'unico dubbio sul modulo: sarà 3-4-2-1, come riportano 'La Gazzetta dello Sport' ed il 'Corriere dello Sport', o 5-3-2, come invece sostiene 'Tuttosport'?