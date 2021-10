Milan, 22 punti in 8 giornate: è record nell’era dei tre punti / Serie A News

Il Milan ha conquistato 22 punti in 8 giornate di Serie A: è record assoluto nell'era dei tre punti a vittoria. Che inizio!

Manca poco al fischio d'inizio di Bologna-Milan, partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Diavolo che scenderà in campo al 'Dall'Ara' forte di un record assoluto conquistato con la vittoria contro il Verona della scorsa settimana. 22 punti in otto giornate di campionato, infatti, rappresentano un record nell'era dei tre punti a vittoria per il Milan, che ha vinto otto delle prime nove stagionali in Serie A solamente nel 1954/55, stagione terminata al primo posto.