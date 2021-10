Cafu: “Milan finalmente competitivo. Spero sia l’anno buono per vincere”

Marcos Cafu, ex terzino del Milan, ha parlato dei rossoneri di Stefano Pioli ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'

Marcos Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'. Parlando della squadra di Stefano Pioli, che sta proseguendo nel suo percorso di crescita iniziato nelle ultime due stagioni, il brasiliano ha sottolineato: "Mi fa molto piacere vedere il Milan finalmente competitivo. Lo seguo in campionato e in Champions e spero sia l'anno buono per tornare a vincere, almeno in Italia".