Bologna-Milan, 100^ panchina rossonera per Stefano Pioli / News

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio di Bologna-Milan, partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Un match che vedrà Stefano Pioli tagliare l'importante traguardo delle 100 panchine rossonere in tutte le competizioni. L'allenatore rossonero ha registrato 55 vittorie, 25 pareggi e 19 sconfitte. Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>