Tatarusanu: “Faccio parte della squadra più grande al mondo e questo mi carica”

Cyprian Tatarusanu, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' prima di Bologna-Milan, 9^ giornata della Serie A 2021-2022

"Abbiamo la responsabilità di giocare del Milan. Ma è bello, facciamo parte della squadra più grande al mondo e questo mi carica di più. Timore? No, nessuna paura nel calcio. Solo che è normale che quando stai fermo per tanto tempo ti fai delle domande. Ma sto bene sin dall'inizio. Ringrazio Zenga per le belle parole nei miei confronti. Spero che il mio percorso vada bene e possa migliorare".