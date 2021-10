Cafu: “Milan, in Champions League la mancanza di esperienza incide”

Marcos Cafu, ex terzino del Milan, ha spiegato perché il Diavolo sta accusando più di qualche problema nelle partite di Champions League

Marcos Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport'. Parlando delle tre sconfitte in Champions League contro Liverpool (2-3), Atlético Madrid (1-2) e Porto (0-1) rimediate finora, Cafu ha sottolineato quanto segue. "In Europa la mancanza di esperienza di molti giocatori incide sui risultati, anche se solo contro il Porto la prestazione non è stata buona. Con l’Atlético la decisione arbitrale nel finale ha inciso sul risultato, ma non bisogna pensare a queste cose né a cercare alibi. La Champions è una competizione diversa, ci sono le migliori squadre del mondo e il Milan solo ora sta uscendo da un periodo difficile. Ma i progressi in campionato dimostrano che da tempo è stata presa la strada giusta". Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>