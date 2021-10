Tomori, l’esordio in Serie A arrivò in Bologna-Milan dello scorso anno

I tifosi del Milan conobbero Fikayo Tomori proprio nel match con il Bologna dello scorso anno. Subito grandi numeri per l'inglese

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Bologna-Milan, partita valida per la 9^ giornata di Serie A. Una partita molto importante per Fikayo Tomori, che ha fatto il suo esordio nel massimo campionato contro i rossoblù, proprio al Dall'Ara nel gennaio 2021, match terminato come giocatore del Milan con più palloni giocati (81), respinte difensive (quattro) e palloni intercettati (tre). Numeri splendidi già dal primo momento per il difensore inglese, diventato da lì a poco un riferimento assoluto per Stefano Pioli. Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>