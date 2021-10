Mihajlovic: “Ibra ha segnato un’epoca. Spero che oggi non sia al top”

Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Bologna-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022

Su Ibrahimovic: "Il problema suo è che quando arrivi ad una certa età purtroppo il tempo passa per tutti. I giocatori come lui, come Totti che hanno smesso o stanno per smettere è un peccato. Sono forti, hanno segnato un'epoca. Spero che oggi non sarà nelle condizioni migliori ma sono contento di vederlo in campo. Spero per lui che per tutto il calcio che duri più a lungo possibile. Nel giorno del suo compleanno dovevo andare ma non mi sono sentito perché non arrivavano i risultati giusti. Mi è dispiaciuto, ma l'ho chiamato. Poi abbiamo vinto contro la Lazio".