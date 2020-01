LIVE Milan-Udinese (0-1): Lasagna sfiora il raddoppio

LE FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Rafael Leão, Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Gabbia, Krunić, Paquetá, Suso, Rebić, Piatek. Allenatore: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, de Paul, Sema; Lasagna, Okaka. A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, ter Avest, Opoku, Jajalo, Walace, Barak, Nestorovski, Teodorczyk. Allenatore: Gotti.

+++ DOMENICA 19 GENNAIO, MATCH DAY +++

+++ SABATO 18 GENNAIO, LA VIGILIA +++

LE NEWS DI GIORNATA:

+++ GIOVEDÌ 16 GENNAIO +++

Giornata di lavoro a Milanello per la squadra di Stefano Pioli che lavora già in vista del match di domenica contro l’Udinese. Hanno svolto lavoro differenziato gli acciaccati che ieri non sono scesi in campo e verranno valutati nei prossimi allenamenti (Donnarumma, Calabria, Calhanoglu e Musacchio).

LE NEWS DI GIORNATA:

+++ PROLOGO +++

LIVE MILAN – Archiviato il bel 3-0 di ‘San Siro‘ contro la Spal negli ottavi di finale di Coppa Italia, i rossoneri di Stefano Pioli tornano a pensare al campionato: domenica 19 gennaio, alle ore 12:30, si giocherà, infatti, Milan-Udinese, sempre tra le mura amiche. Segui l’avvicinamento di Alessio Romagnoli e compagni al match con il live testuale di ‘PianetaMilan.it‘.

