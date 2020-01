Theo, cade accusa di molestie del 2017: chiesto arresto della modella

ULTIME MILAN – Tutto è bene ciò che finisce bene. Almeno per Theo Hernandez. Il terzino del Milan si è ritrovato coinvolto in una brutta vicenda, che però per sua fortuna si è conclusa per il meglio. Tutto risale al giugno del 2017, quando il francese era appena andato al Real Madrid. La modella russa Luisa Kremleva lo aveva accusato di violenza sessuale nel parcheggio di una discoteca a Marbella. Un anno fa il tribunale aveva respinto la denuncia a causa delle eccessive contraddizioni nel racconto della modella. L’esame ginecologico ha rivelato l’esistenza di rapporti sessuali, cosa mai negata anche dallo stesso Theo, ma nessuna traccia di droghe che secondo la modella dovevano esserle state somministrate dal rossonero. Oggi sono cadute definitivamente tutte le accuse: la Procura ha accusato la modella di aver inventato tutto e ha anche chiesto l’arresto.

