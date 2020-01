Milan-Udinese, i convocati di Pioli: out Calabria, Musacchio e Calhanoglu

VERSO MILAN-UDINESE – In vista del match in programma domani a San Siro alle ore 12.30, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese: assenti in Calabria, Musacchio e Calhanoglu, c’è Gigio Donnarumma.

Ecco l’elenco completo:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Kessie, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

