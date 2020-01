Verso Milan-Udinese, Gotti: “L’arrivo di Ibrahimovic un tonico per l’ambiente”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato della sfida di domani a San Siro contro il Milan. Ecco cosa ha detto: “Il Milan ha fatto una buona gara con il Cagliari ed anche in coppa contro la Spal. La classifica è un po’ bugiarda rispetto a quanto hanno fatto vedere in campo. Proveranno a fare la partita ma manterranno l’equilibrio. L’arrivo di Ibra è stato un tonico e l’ambiente ne sta giovando ma dal suo arrivo hanno anche cambiato qualcosa tatticamente. Credo che la partita possa essere giocata sugli episodi e dovremo essere bravi a gestirli, oltre a limitare le giocate dei singoli e avere la forza mentale di ribattere colpo su colpo”. Intanto ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

