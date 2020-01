Pioli su Suso: “Credo in lui, ha qualità importanti”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli, in occasione della consueta conferenza stampa della vigilia, ha parlato del momento non positivo vissuto da Jesus Suso. Ecco come Pioli ha cercato di spronare il suo numero 8: “Le critiche ci devono stimolare, ci devono far crescere. In Suso ci credo perché ha qualità importanti”. Il titolare è ormai Samu Castillejo: ecco perché Stefano Pioli crede molto in lui, continua a leggere >>>

