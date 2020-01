Milan, Pioli crede in Castillejo: lo spagnolo è uno dei volti nuovi della rinascita

ULTIME NEWS MILAN – E’ bastato un piccolo accorgimento tattico per cambiare totalmente le sorti di un Milan spento e privo di idee. La dirigenza sta lavorando molto sulla questione esperienza. Dopo Zlatan Ibrahimovic (vero colpo del mercato di gennaio) sono arrivati altri due giocatori ultratrentenni come Simon Kjaer e Asmir Begovic. Ma è lo svedese ad aver dato inizio ad una mini rivoluzione che in due partite ha dato già i suoi frutti. Stefano Pioli non si sottrae mai dall’elogiare un campione che appare senza tempo.

Un altro giocatore che è emerso con prepotenza nelle ultime due partite è stato Samu Castillejo. L’ex Villarreal è rimasto in sordina vivendo all’ombra di quello che finora è stato il titolare indiscusso del ruolo: Jesus Suso. Il numero 8 rossonero ha subito una flessione preoccupante e non è più ben visto dall’ambiente, che non perde occasione per fischiarlo sonoramente ad ogni occasione. Castillejo ha approfittato di questo momento e adesso è uno dei giocatori più importanti di questo nuovo Milan disegnato con il 4-4-2. Un vestito che esalta le qualità di Zlatan Ibrahimovic, ma che ha regalato a Castillejo le chiavi di una fascia destra finora decisamente in affanno.

Il classe 1995, contro il Cagliari in campionato e contro la Spal in Coppa Italia, ha offerto il meglio di sé alla squadra, confezionando un assist prezioso per Rafael Leao alla ‘Sardegna Arena’ e chiudendo di fatto il match contro i ferraresi tre giorni fa. Stefano Pioli crede molto in lui e lo ha dimostrato anche prima che si infortunasse contro la Lazio, match nel quale era stato lanciato tra i titolari sempre al posto di Suso. Ma a differenza di allora, stavolta la sua condizione è mutata notevolmente: adesso è lui il titolare, l’ex Liverpool dovrà accontentarsi delle briciole o potrà decidere di cambiare aria. Perché ormai è chiaro: Samu Castillejo è uno dei volti nuovi della mini rivoluzione attuata dal nuovo Milan 2.0 di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic. Intanto ecco i convocati rossoneri in vista di Milan-Udinese: molte sono le assenze assenze, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android