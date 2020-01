Sala: “San Siro, nessuna novità. Sul Milan ad Arnault …”

NEWS MILAN – Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha rivelato, all’agenzia di stampa ‘ANSA‘, come non ci siano novità sulla trattativa tra il Comune di Milano ed i club della città, Milan e Inter, sul futuro dello stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro nell’ottica della costruzione di un possibile, nuovo stadio di proprietà delle due società nella medesima area di Milano.

Sala ha spiegato come, a Palazzo Marino, siano in attesa di incontrare nuovamente le squadre per affrontare la questione. “Ci chiameranno, avendo noi chiarito quelli che sono i nostri vincoli”, ha detto Sala, ha proseguito l’ANSA, a margine di un incontro con i sindacati avvenuto questa mattina presso la sede dell’Amministrazione Comunale meneghina.

Ed ai giornalisti che gli hanno chiesto lumi, eventuali, su un possibile intralcio nella questione stadio rappresentato dall’ipotetica trattativa tra il fondo Elliott Management Corporation ed il gruppo LVMH di Bernard Arnault per la cessione del Milan, Sala ha concluso: “Non credo ma non ne so nulla”.

