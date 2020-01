Milan, tanti auguri a Samu Castillejo: compie 25 anni

ULTIME NEWS MILAN – Compleanno oggi in casa Milan, alla vigilia del match di fondamentale importanza contro l’Udinese. Lo spagnolo Samuel Castillejo compie oggi 25 anni e il club rossonero ha augurato un buon compleanno al proprio calciatore. L’ex Villarreal è forse in questo momento l’uomo più in forma dei rossoneri viste le ultime due prestazioni contro Cagliari e SPAL in Coppa Italia. Certamente sarà confermato titolare anche per il match di domani contro i friulani. Ecco il post pubblicato dal Milan su Twitter:

