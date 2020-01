Milan-Udinese: oggi allenamento pomeridiano a Milanello

VERSO MILAN-UDINESE – In vista della gara di domenica contro l’Udinese a San Siro, il Milan domani si allenerà nel pomeriggio a Milanello. Come riportato da acmilan.com, ritrovo fissato per il pranzo che come d’abitudine avverrà tutti assieme nel centro sportivo di Carnago. In vista della gara contro la formazione di Luca Gotti, oggi si valuteranno gli acciaccati Musacchio, Calabria, Donnarumma e Calhanoglu che non sono scesi in campo contro la SPAL e che ieri si sono allenati a parte.

