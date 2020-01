Verso Milan-Udinese: si va per i 60mila spettatori a San Siro

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Ancora una volta sarà grande cornice di pubblico a San Siro, con quasi 60mila tifosi rossoneri che sosterranno la squadra di Stefano Pioli anche in occasione di Milan-Udinese, gara in programma domenica 19 gennaio, alle ore 12:30, e valida per la 20^ giornata di Serie A, prima giornata di ritorno in campionato.

BIGLIETTI – È possibile acquistare gli ultimi biglietti su ‘acmilan.com/biglietti‘ con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio. I biglietti sono disponibili anche presso la biglietteria di ‘Casa Milan’, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita Vivaticket e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday a partire delle ore 09:00).

INGRESSO ALLO STADIO – I cancelli apriranno alle ore 10:30. Si consiglia di arrivare allo stadio con largo anticipo, circa 90 minuti prima del calcio d’inizio, per evitare le code agli ingressi.

MERCATO SECONDARIO – Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

UNDER 5 – Vengono garantiti ingressi ad € 1,00 per gli Under 5, da acquistare e ritirare direttamente agli ingressi. Intanto, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare del futuro dello stadio di San Siro: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

