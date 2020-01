Milan-Udinese, Ibrahimovic titolare a San Siro: per lui in 60.000

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è grande attesa tra i tifosi per Zlatan Ibrahimovic. Quella di oggi contro l’Udinese sarà la prima da titolare in campionato a San Siro per il campione svedese, che ha promesso al suo arrivo di far saltare la gente del Meazza come ai bei tempi. Oggi allo stadio sono attesi circa 60 mila spettatori, a testimonianza di come l’arrivo dell’attaccante abbia riacceso l’entusiasmo.

Non c’è però da considerare solo il tifo. L’arrivo di Ibrahimovic ha cambiato completamente la squadra, che sembra essere completamente diversa nello spirito e nella mentalità. Stefano Pioli, per mettere nelle condizioni ideali l’ex Manchester di esprimersi al meglio, è passato a 4-4-2, e questo ha provocato un effetto domino che sta mettendo in discussioni Piatek e Suso. Al di là comunque dei discorsi tattici, ora serve continuità: il Milan non vince a San Siro in campionato dalla gara contro la Spal, cioè dal 31 ottobre scorso.

A parlare di Ibrahimovic ci ha pensato anche Stefano Pioli in conferenza stampa, che ha continuato a sottolineare l’importanza dell’attaccante all’interno della squadra rossonera: “Zlatan sta dimostrando di non essere una figurina ma un valore aggiunto. Dà l’esempio a tutti ogni giorno, in allenamento alza il livello persino nel torello, è uno che vuole vincere anche le partitelle. Avere un giocatore così in squadra è una manna dal cielo”. Insomma, San Siro è pronto a saltare. Di nuovo. Intanto Maldini e Boban pensano a un centrocampista che gioca in Serie A, continua a leggere >>>

