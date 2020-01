Calciomercato Milan – Piatek, Suso e Paqueta: ultima gara a San Siro?

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, quella di oggi potrebbe l’ultima partita a San Siro di Krzysztof Piatek, Jesus Suso e Lucas Paqueta: venerdì prossimo il Milan giocherà a Brescia e domenica 2 febbraio quando sarà ospite il Verona saranno trascorse 48 ore dalla fine del mercato invernale. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha cambiato le carte in tavola, con i tre giocatori che sono diventati di fatto panchinari di lusso.

Al momento per Piatek, Suso e Paqueta non sembrano esserci acquirenti, ma come noto la maggior parte dei trasferimenti si concludono sempre nelle ultime ore di mercato. Per quanto riguarda il centravanti, il gol in Coppa Italia non ha cambiato la situazione: il polacco è sul mercato ma il Milan non lo cede per meno di 30 milioni di euro.

Discorso diverso per Suso, con Maldini e Boban che sono disposti ad ascoltare offerte molto inferiori ai 40 milioni, cioè il valore della clausola rescissoria presente nel contratto dello spagnolo. Infine Paqueta, calciatore su cui Stefano Pioli si è soffermato in conferenza stampa a Milanello: “Si allena bene ma non può essere completamente soddisfatto. E’ un bravissimo giocatore ma non è un esterno puro, a lui non posso chiedere la corsa in profondità che ha Castillejo“. Se non è una bocciatura nel 4-4-2, poco ci manca. Intanto potrebbe saltare clamorosamente lo scambio di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce

