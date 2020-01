Milan-Udinese, probabili formazioni: Kjaer favorito su Musacchio

VERSO MILAN-UDINESE – Con Mateo Musacchio ancora acciaccato (ieri ha lavorato a parte), in vista di Milan-Udinese potrebbe esserci l’esordio in campionato con la maglia rossonera per Simon Kjaer. Il difensore centrale danese ha ben figurato mercoledì sera in Coppa Italia contro la SPAL in coppia con Alessio Romagnoli e la stessa coppia potrebbe essere riproposta da Stefano Pioli contro i friulani. Dubbio ancora per chi giocherà in porta con Gigio Donnarumma in ripresa, ma ancora non certo di recuperare. Nel caso pronto Begovic al debutto, ma attenzione anche ad Antonio Donnarumma che contro la SPAL ha tenuto la porta inviolata con un paio di ottimi interventi. Intanto, ha parlato l’ex rossonero Mauro Tassotti: ecco le sue parole su Ibrahimovic>>>

