Milan, Eranio: “Piatek? Con Ibrahimovic può fare bene”

NEWS MILAN – Stefano Eranio, ex giocatore del Milan, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di Piatek e della possibile convivenza con Zlatan Ibrahimovic.

“La mossa di prendere Ibrahimovic è stata quella di prendere un giocatore di personalità, un leader. Pur a 38 anni è ancora integro, il polacco negli ultimi tempi non ha dato garanzie a livello di gol. Ha bisogno di giocare e di essere servito e forse è stata colpa anche del gioco del Milan. Non lo hanno servito tanto e neanche bene. E’ un giocatore che in un’altra squadra può fare bene. Visto che si è cambiato modulo, perché non tenerlo. A due punte potrebbe fare bene”. Intanto Di Marzio è certo: il Milan è pronto a fare un’offerta per un calciatore che gioca in Serie A, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android